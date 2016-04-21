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بالفيديو: بدء محادثات السلام اليمنية في الكويت

21/4/2016

 

بدأت محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت، وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات يوم الاثنين الماضي بين جماعة الحوثيين المدعومة من إيران وحلفائها في حزب المؤتمر العام من جهة وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى.

 

وقال وزير الـخـارجـيـة الـكـويـتـي صباح خالد الحمد الصباح: نـهدف إلـى عودة الأمـن والاستقرار إلى ربوع اليمن ووضع حد لمعاناة أبناء شعبه.

 

وتعهد الوزير الكويتي بتوفير مستلزمات نجاح المشاورات كافة بغية تحقيق السلام في اليمن.

 

من ناحية أخرى، قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن خطة العمل المطروحة تشكل هيكلية صلبة لمسار سياسـي يساعـد اليمنييـن علـى العيـش بسلام.

 

وأضاف ولـد الـشيـخ أحمد أن التبايـن فـي وجهات النظـر جائـز لـكـن لا يـمكـن الاختلاف علـى مصلحـة الوطـن.

 

وأكد المبعوث الأممي على أن جـلـسـة المشاورات تنطلـق مـن المقررات الخمسة وفق قرار مجلـس الأمـن 2216.

 

وقال ولد الشيـخ أحمد إن اليمـن يخوض حروبـاً علـى جبهات مختلفـة ولابد من الانتباه إلى تداعياتها السلبية على أبناء شعبه.

 

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