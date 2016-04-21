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الأمم المتحدة: أعداد المختطفين والمعتقلين في سوريا كبيرة جدا

21/4/2016

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية اليوم الخميس إن أعداد المختطفين والمعتقلين في سوريا كبيرة للغاية، مشيرا إلى أنه عند الإفصاح عن اسم أحد المعتقلين في سوريا فإنه يختفي تماما.

وأضاف ستافان دي ميستورا أن الشعب السوري يحتاج لمساعدات إنسانية ضخمة بعد مرور 5 أعوام على الصراع في البلاد.

وقال المبعوث الأممي إنه تم إحراز تقدم "متواضع" على صعيد توصيل المساعدات الإنسانية للمحاصرين.

وأوضح أن الحكومة السورية ما زالت تمنع دخول الإمدادات الطبية والجراحية لبعض المناطق ووصف ذلك بأنه أمر "غير مقبول".

وأضاف أنه سيعين في الأيام القادمة مسؤولا كبيرا لتولى قضية عشرات الآلاف من المحتجزين وهي قضية تتسم بالحساسية السياسية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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