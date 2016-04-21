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اتفاق لتسوية فضيحة عوادم السيارات فولكس فاغن

21/4/2016

توصلت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، إلى اتفاق مبدئي مع مسؤولي وزارة العدل الأمريكية لتسوية فضيحة تلاعب المجموعة الألمانية بنتائج اختبارات معدل عوادم سيارات الديزل في الولايات المتحدة.

وأشارت تقارير إلى أن العرض يتضمن دفع فولكس فاجن تعويضات كبيرة لأصحاب السيارات المتضررة وإصلاحها إذا وافقت السلطات على الاتفاق.

وقدم مئات الأشخاص دعاوى قضائية ضد فولكس فاجن بعد اعترافها في سبتمبر أيلول الماضي بأنها زودت الملايين من سياراتها ببرنامج يتلاعب في نتائج اختبارات العادم.

ومنحت الشركة الألمانية والحكومة الأمريكية فرصة حتى 21 يونيو/ حزيران المقبل للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل إعلانه والحصول على موافقة قضائية عليه.

وزودت فولكس فاجن نحو 600 ألف سيارة ببرنامج يتلاعب في نتائج اختبارات العادم.

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