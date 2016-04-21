أوباما: قلقون من تزويد إيران للحوثيين في اليمن بالسلاح

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يشعر بالقلق إزاء تزويد إيران للحوثيين في اليمن بالسلاح .

وأضاف أوباما خلال مؤتمر صحفي في الرياض في ختام قمة مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الولايات المتحدة وشركاءها الخليجيين تعهدوا باستمرار التعاون في التصدي لتنظيم الدولة.

وقال أوباما إنه يتعين عليهم دعم الحكومة العراقية والسنة في العراق ومحاربة تنظيم الدولة.

وعلى الصعيد السوري، قال الرئيس الأمريكي إنه لا يمكن تصور بقاء بشار الأسد في سدة الحكم.

وقالت مصادر للجزيرة إن الجلسة الثانية من المحادثات بين أوباما وقادة دول الخليج العربي خصصت بالكامل لبحث التهديدات الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي إن "الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستطلق حوارا اقتصاديا جديدا رفيع المستوى مع التركيز على التكيف مع انخفاض أسعار النفط وتعزيز الروابط الاقتصادية فيما بينها ومساندة إصلاحات تجريها دول المجلس فيما تعمل على توفير الوظائف والفرص للشباب وجميع مواطنيها."

من ناحية أخرى، قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بن رودس في تصريحات صحفية بالرياض "فيما يتعلق القضايا الرئيسية هناك اتفاق بشأن إلى أين نريد أن نمضي."

وأضاف أن توتر العلاقات في السنوات القليلة الماضية يعكس الخلافات بشأن الأساليب وليس الأهداف. وتابع "تتيح لنا هذه القمة الموائمة بين مناهجنا واستراتيجياتنا."