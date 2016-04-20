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واشنطن تؤكد التزامها بأمن الخليج في مواجهة إيران

20/4/2016

قال آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن شركائها الخليجيين، موضحا أن الاتفاق النووي الإيراني لا يفرض على بلاده قيودا بشأن مواجهة أنشطة طهران التي تهدد الاستقرار.

وأضاف كارتر خلال مؤتمر صحفي مع عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عقب اجتماعه مع وزراء الدفاع في دول الخليج العربي، أن  حزب الله هو أحد الأمثلة على التنظيمات الإرهابية ، ومثال خبيث لما تقوم به إيران.

من جهته قال عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن كارتر أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي ضد الممارسات الإيرانية، مشيرا إلى أن تم الاتفاق على تسيير دوريات بحرية خليجية أمريكية لاعتراض وصول أسلحة إيرانية لليمن.

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