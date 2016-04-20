من هو غني حكمت؟ ولماذا يحتفل "غوغل" بذكرى ميلاده؟

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنان محمد غني حكمت

احتفل اليوم محرك البحث الشهير"غوغل"، بالفنان العراقي "محمد غني حكمت" والذي يعد من أشهر النحاتين العراقيين بمناسبة الذكرى الـ87 لميلاده.

ولد محمد غني حكمت (المُلقب بِشيخ النحاتين) في الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد، يوم 20 أبريل عام 1929، وتوفي في العاصمة الأردنية عمان في 12 سبتمبر 2011 عن عمر ناهز 82 عاماً.

تخرج غني من معهد الفنون الجميلة في العراق في 1953، حيث درس فن النحت، وسافر إلى روما لمواصلة استكمال الدراسة، وحصل على دبلوم النحت من أكاديمية الفنون الجميلة.

حصل محمد غني حكمت على شهادة تخصصه في صب البرونز من فلورنسا عام 1961، وحاز جائزة أحسن نحات على مستوى العالم عام 1964 من مؤسسة كولبنكيان.

صمم محمد حكمت مَجموعة من التَماثيل والنصب وَالجداريات في بغداد، من أهمها تمثال شهريار وشهرزاد، نَصب كهرمانة في ساحة كهرمانة وسط بغداد، علي بابا والأربعين حرامي، تمثال عشتار في فندق عشتار شيراتون، وهو أحد فنادق ومعالم بغداد المعروفة، حمورابي، جدارية مدينة الطب، تمثال للشاعر العربي المعروف أبو الطَيب المُتنبي.

كما أنجز حِكمت في ثمانينيات القرن الماضي إحدى بوابات منظمة اليونيسيف في باريس وَثلاث بوابات خشبية لكنيسة تيستا دي ليبرا في روما، ليكون بذلك أول نحات عربي مسلم ينحت أبواب كنائس في العالم، فضلاً عن إنجازه جدارية الثورة العربية الكبرى في عمان وأعمال مختلفة ومتنوعة لَه في البحرين تَتضمن خمسة أبواب لمسجد قديم.