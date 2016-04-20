عمال النفط والغاز بالكويت ينهون إضرابهم

سبف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول في الكويت (رويترز)

أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت، في بيان صحفي، إلغاء الإضراب الذي بدأه عمال النفط في الكويت الأحد الماضي، والتحاق جميع العاملين بمقار عملهم صباح اليوم.

وقال الاتحاد في البيان "إكراما لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وانطلاقا من مبدأ المحبة والولاء لسموه… قررنا التالي: أولا إلغاء قرار الإضراب الشامل والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم بدءا من الساعة السابعة صباح الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016."

وتعهد الاتحاد "ببذل كل جهد لعودة عجلة الإنتاج لوضعها السابق." وكان الإضراب قد خفض بشكل مؤقت إنتاج النفط في الكويت إلى النصف.

وجاءت أنباء إنهاء الإضراب بعد ساعات من استبعاد وزير النفط الكويتي التفاوض مع العاملين إلى حين إنهاء الإضراب، في حين قال أحد قادة الاتحادات العمالية إن آلاف العمال يعتزمون مواصلة الإضراب لحين إلغاء مخطط خفض أجور العاملين بالقطاع العام. وبفعل أنباء إنهاء الإضراب تراجع سعر الخام الأمريكي بمعدل طفيف.

وكانت أسواق النفط قد شهدت انتعاشا هذا الأسبوع عندما أجبر الإضراب شركة نفط الكويت على خفض الإنتاج إلى مليون و100 ألف برميل يوميا انخفاضا من المستوى الطبيعي البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. وبحلول الثلاثاء ارتفع الإنتاج إلى نحو مليون ونصف مليون برميل يوميا.

وقال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إنه لن يجلس إلى طاولة المفاوضات مع النقابات النفطية المضربة عن العمل مادام الإضراب مستمرا.

وقال الصالح في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء "أقولها باسمي واسم مجلس الوزراء بالكامل… لا يمكن لكائن من كان في حكومة دولة الكويت أن يقبل أن يقعد على طاولة المفاوضات والإضراب شغال."

وأضاف "يقف الإضراب ويستأنف العمل وطاولة المفاوضات موجودة… في ظل وجود إضراب لا يمكن أن يكون هناك تفاوض إطلاقا."

ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.

وقال الوزير إن المبادرات الخاصة بالترشيد في القطاع النفطي التي قدمتها مؤسسة البترول الكويتية (حكومية) كاقتراحات "لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى ثلاثة بنود رئيسية متعلقة بالقطاع النفطي وهي الراتب الأساس وميزة الأفضلية ونهاية الخدمة".