شاهد: "برشلونة" يسحق ديبورتيفو بثمانية أهداف في الليجا

سجل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز أربعة أهداف (سوبر هاتريك) وصنع ثلاثة أهداف أخرى، ليقود برشلونة لمصالحة جماهيره بفوزه 8 / صفر على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الأسباني لكرة القدم الأربعاء.

وحافظ برشلونة بهذا الفوز الكبير على صدارته للمسابقة بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة، ليستعيد بعضا من اتزانه المفقود عقب خسارته في المراحل الثلاث الأخيرة للبطولة فضلا عن خروجه الموجع من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تجمد رصيد ديبورتيفو عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر، علما بأن هذه هي الخسارة الثانية التي يتلقاها الفريق خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين حملا توقيع سواريز في الدقيقتين 11 و24، قبل أن يضيف الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الثالث في الدقيقة 47 من صناعة سواريز أيضا.

وعاد المهاجم الأوروغواياني لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 53 و64، فيما سجل النجم ليونيل ميسي الهدف السادس في الدقيقة 73 من متابعة لتمريرة من سواريز.

وسجل مارك بارترا الهدف السابع لبرشلونة في الدقيقة 79، قبل أن يواصل سواريز تألقه مجددا ويصنع هدفا ثامنا للفريق الكتالوني أحرزه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وشدد سواريز بأهدافه الأربعة اليوم الخناق على الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 30 هدفا في المركز الثاني بترتيب الهدافين، بفارق هدف واحد خلف رونالدو المتصدر.