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شاهد: إبراهيموفيتش يقود سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا

20/4/2016

قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، للتأهل إلى نهائي بطولة كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.

وتغلب باريس سان جيرمان على مضيفه لوريان بهدف دون رد، في لقاء المربع الذهبي للبطولة، الذي أقيم مساء الثلاثاء، على ملعب "دو موستوار" بمدينة لوريان.

وجاء هدف الفوز والمباراة الوحيد عن طريق إبراهيموفيتش في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليواصل بذلك مسلسل تسجيله للأهداف مع فريق باريس سان جيرمان.

وبهدف اليوم يكون إبراهيموفيتش قد رفع رصيده من الأهداف إلى 14، في 12 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الفرنسية، في بطولة الكأس.

وينتظر باريس سان جيرمان في نهائي البطولة، الفائز من لقاء الأربعاء بين فريقي سوشو ومارسيليا.

ويسعى سان جيرمان للتتويج بلقب كأس فرنسا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، لمعادلة نادي مارسيليا صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس فرنسا بإجمالي 10 ألقاب.

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