تطبيق تقنية "عين الصقر" في أمم أوربا لكرة القدم بفرنسا

إحدى تجارب تقنية خط المرمى (غيتي)

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) الثلاثاء، أنه سيطبق تقنية "عين الصقر" في بطولة كأس الأمم الأوربية التي ستقام في فرنسا صيف العام الجاري.

وسيتم تركيب هذه التقنية -التي طورتها شركة بريطانية وتعتمد على نظام مراقبة بالكاميرات استخدم بالفعل في رياضتي التنس والكريكيت إضافة إلى كأس العالم 2014- في كل الاستادات العشرة التي ستستضيف مباريات في بطولة أوربا المقررة في فرنسا، وذلك لتحديد ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى أم لا.

وجرى اختيار تقنية عين الصقر المستخدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني بعد اختبار العديد من النظم المختلفة الأخرى.

ويستخدم النظام 7 كاميرات لمراقبة حركة الكرة، ويرسل إشارة لحكم المباراة عبر جهاز يعمل بالاهتزاز في حال تخطي الكرة خط المرمى وتسجيل هدف، وسيحصل الحكام على مساعدة معتادة أيضا من حكم إضافي على خط المرمى.

وقال بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوربي لكرة القدم "الآن ومع تطبيق نظام لمراقبة خط المرمى سيركز مساعد الحكم الإضافي على الأحداث المثيرة داخل منطقة الجزاء، وهي أهم منطقة في الملعب".

وستقام فعاليات بطولة أمم أوربا في فرنسا في الفترة 10 يونيو/ حزيران – 10 يوليو/ تموز المقبلين.