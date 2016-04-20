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بايرن ميونيخ يتأهل لنهائي كأس ألمانيا

19/4/2016

بلغ بايرن ميونيخ حامل اللقب المباراة النهائية من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزه على ضيفه فيردر بريمن 2-صفر في نصف النهائي الثلاثاء.

على ملعب اليانتس أرينا وأمام 75 ألف متفرج، بلغ الفريق البافاري أول نهائي في رحلة البحث الطويلة عن إحراز الثلاثية في موسمه الأخير مع مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا الذي قرر الانتقال الصيف المقبل إلى الدوري الإنجليزي من أجل الإشراف على مانشستر سيتي.

ويريد غوارديولا إحراز ثلاثية الدوري والكأس ولأول مرة مسابقة دوري أبطال اوروبا في موسمه الثالث الأخير حيث وصل إلى نصف النهائي وسيواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ذهابا وإيابا.

ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري المحلي برصيد 78 نقطة بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند أقرب منافسيه والذي يلتقي هرتا برلين الأربعاء في المباراة الثانية من نصف نهائي الكأس.

وأحرز بايرن ميونيخ مسابقة الكأس المحلية 17 مرة (رقم قياسي) من أصل 20 مباراة نهائية حتى الآن.

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