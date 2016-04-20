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العبدة : لم يعد هناك أمل في مفاوضات جنيف

20/4/2016

قال أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض إنه لم يعد هناك أمل في مفاوضات جنيف، موضحا أنه لن تكون هناك عودة قريبة إلى المفاوضات إذا استمر الوضع الحالي.

وطالب العبدة خلال مؤتمر صحفي  في إسطنبول اليوم الأربعاء الجامعة العربية بأن تضمن أجندة قمتها المقبلة بندا خاصا باستهداف المدنيين السوريين.

وشدد المعارض السوري على أنه لم يعد هناك أي أمل في جدوى مناقشات الانتقال السياسي الجارية في جنيف، مشيرا إلى أن النظام السوري لم ينفذ سوى 10 % من التزامات البدء في مفاوضات جنيف.

وأضاف أن التفاوض ليس الخيار الوحيد أمام الشعب السوري، بل إن العالم سيرى قريبا جانبا من الخيارات الأخرى للشعب، قائلا إن الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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