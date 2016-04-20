الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك المصري

فرض فريق الزمالك المصري التعادل على مضيفه مولودية بجاية الجزائري 1 / 1 الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ليتأهل إلى دور الثمانية (المجموعتين) للبطولة كما تأهل وفاق سطيف الجزائري حامل اللقب لدور الثمانية إثر تعادله سلبيا مع ضيفه المريخ السوداني.

وصعد أيضا فريق زيسكو يونايتد الزامبي إلى بعد فوزه على ضيفه الملعب المالي بهدفين مقابل هدف.

وفي المباراة الأولى تقدم فوزى يايا يزيد بهدف لمولودية بجاية في الدقيقة 57 ثم تعادل أحمد حمودي للزمالك في الدقيقة 88.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك 2 / صفر ليتفوق الفريق المصري بثلاثة أهداف لهدف في مجموع اللقاءين.