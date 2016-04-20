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الترجي والملعب التونسيان يتأهلان لدور 16 بالكونفيدرالية

19/4/2016

الترجي التونسي

تأهل فريقا الترجي والملعب القابسي التونسيان إلى دور الستة عشر الثاني لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كأس الكونفيدرالية).

وفاز الترجي على ضيفه عزام يونايتد التنزاني بثلاثية نظيفة وبنفس النتيجة فاز الملعب القابسي على زاناكو الزامبي الثلاثاء في إياب دور الستة عشر الأول للبطولة.

كما صعد ساجرادا اسبيرانسا الأنغولي إلى الدور التالي بعد فوزه على فيتا كلوب الكونغولي 2 /صفر.

وعلى ملعب المنزه سجل سعد بقير وهيثم الجويني وفخر الدين بن يوسف أهداف الترجي في الدقاق 49 و64 و.81

وكان الترجي خسر مباراة الذهاب بهدف لهدفين لكنه حسم الفوز في مباراة الإياب ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف لهدفين.

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