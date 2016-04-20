الآلآف يحيون "الربيع الأمازيغي" في مسيرة بتيزي وزو بالجزائر

خرج آلاف الأمازيغ الجزائريين في مسيرة سلمية بشوارع مدينة تيزي وزو أكبر مدينة يقطنها الأمازيغ بالبلاد يوم الأربعاء 20 أبريل / نيسان.

نُظمت المسيرة بمناسبة اليوم الذي يقول الأمازيغ إنه يمثل "الربيع الأمازيغي" في إشارة إلى انتفاضتهم على الحكومة المركزية بمنطقة القبائل عام 1980.

ويقطن الأمازيغ شمال أفريقيا منذ ألاف السنين قبل أن ينشر العرب الإسلام في المنطقة في القرن السابع الميلادي.

وطالب المشاركون في المسيرة باعتراف رسمي بلغتهم وثقافتهم.

وقال المتحدث باسم الحركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل حسين عزام "في ذكرى 20 أبريل (نيسان) ككل سنة نحيي ونمشي آملين بدولة أمازيغية مستقلة آمنة ديمقراطية وشعبية."

واعترفت الحكومة الجزائرية في عام 2002 باللغة الأمازيغية كلغة وطنية وهو ما يعني أنه يمكن تعلمها رسميا في المدارس بمناطق الأمازيغ لأول مرة.

لكن الأمازيغ يسعون لإكساب لغتهم وضعا رسميا مثل اللغة العربية.

ويدين غالبية الأمازيغ بالإسلام لكنهم يتحدثون اللغة الأمازيغية وينتمي كثير منهم للثقافة الأمازيغية أكثر من الثقافة العربية.

وينتشر الأمازيغ في شمال أفريقيا حيث يتركزون في الجزائر والمغرب وليبيا وتونس.