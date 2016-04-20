إدانة راهبة بالقيادة تحت تأثير مخدر في أمريكا

الراهبة كيمبرلي ميلر خلال محاكمتها

أدانت محكمة في مقاطعة غلوستر بولاية نيوجيرسي الأمريكية راهبة بالقيادة مخمورة اليوم الأربعاء، ما أثار حملة واسعة لإنقاذ مستقبل الراهبة.

وأدانت المحكمة الراهبة كيمبرلي ميلر/41 عاما/ والتي تعمل مدرسة في مدرسة عليا بمدينة فلادلفيا، بعد أن أوقفتها الشرطة وهي تقود سيارتها في حالة سكر ومعها نصف زجاجة خمر في المقعد الخلفي.

وذكرت صحف محلية في ولاية نيوجيرسي أن نحو 2300 شخص وقعوا عريضة لمنع فصل الراهبة من عملها كمدرسة.

ونفت الراهبة التهمة الموجهة لها خلال المحاكمة وقالت إنها تناولت عقار "أمبين المهدئ" وكأسا من الخمر قبل أن تخلد للنوم، لكنها لا تعرف كيف انتهى بها المطاف خلال مقود سيارتها.