وزير الخارجية المصري يلتقي وزير الطاقة الإسرائيلي بواشنطن

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتس" التقى وزير الخارجية المصري "سامح شكري" في الولايات المتحدة الأمريكية مساء الخميس في اجتماع هو الأول من نوعه منذ سنوات.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء تمحور حول قضايا إقليمية مختلفة من بينها موضوع تزويد محطات للغاز المسال في مصر بالغاز الإسرائيلي، والتعاون الدولي في منع " الإرهاب النووي".

وأشارت الصحيفة أن اللقاء جاء على هامش القمة النووية في البيت الأبيض.

وتابعت أن اللقاء جاء ثمرة جهود الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء سبقه " إشارات إلى دفء العلاقات بين مصر وإسرائيل".

ودللت على ذلك بزيارة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية "دوري غولد" إلى القاهرة " بشكل علني مؤخرًا للمشاركة في افتتاح السفارة الإسرائيلية من جديد" وإطلاق مصر سراح "عودة الترابين" الذي اتهم بالتجسس لصالح إسرائيل ومكث في السجون المصرية مدة 15 عاما.

وقالت الصحيفة إن "مسؤولين إسرائيليين يقومون بزيارات إلى القاهرة، بين الفينة والأخرى، من بينهم "يتسحاق مولخو" المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي".