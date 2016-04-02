منزل سفاح أمريكي للإيجار بـ10 آلاف دولار شهريا

منزل السفاح الأمريكي العتيد جيفري دامر

مقابل عشرة آلاف دولار شهريا يمكن استئجار منزل السفاح الأمريكي العتيد "جيفري دامر" بولاية أوهايو خلال فترة انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري هذا الصيف.

وحتى عصر أمس الجمعة كان تأجير المنزل الذي نشأ فيه دامر وارتكب فيه أولى جرائمه عام 1978 معروضا بسعر ثمانية آلاف دولار في الشهر.

ويقع المنزل بمدينة باث على بعد 42 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من كليفلاند حيث من المقرر عقد المؤتمر العام للحزب الجمهوري في يوليو/ تموز.

وكان المنزل معروضا للإيجار على موقع عقاري إلكتروني وعليه إشارة إلى دامر. لكن تلك الإشارة حذفت أمس الجمعة وزادت القيمة الإيجارية إلى عشرة آلاف دولار في الشهر.

كان دامر أدين في العام 1992 بقتل 17 غلاما ورجلا والتمثيل بجثثهم وأكل أجزاء من بعضهم على مدى 14 عاما.

وفي 1994 لفظ السفاح أنفاسه بعد أن انهال سجين آخر عليه ضربا أثناء قضائه عقوبة السجن 15 عاما في ويسكونسن، حيث نفذ معظم جرائمه بعد انتقاله إلى هناك.

وتعرض شركة "هاوراد هانا" وسيط العقارات الرسمي، خلال فترة انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري، المنزل على موقعها منذ فبراير/ شباط، ووصفته بأنه مؤلف من ثلاث غرف نوم ودورتي مياه ومساحته 660 مترا مربعا تقريبا.

والمنزل مملوك حاليا لكريس بتلر عضو فريق (ذا ويترسيس) الموسيقي، والذي اشترى المنزل في العام 2005 مقابل 295 ألف دولار.