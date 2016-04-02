مقتل وإصابة 3 من الجيش المصري في سيناء

تشهد سيناء اشتباكات بين الجيش المصري والمسحلين ـ أرشيف

لقي جندي مصري مصرعه، مساء اليوم السبت، في استهداف مدرعة تابعة للجيش المصري بعبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

وأفادت مصادر أمنية ـ رفضت ذكر اسمها ـ بأن الجندي حسام خالد علي لقى مصرعه وأصيب كل من النقيب "محمد هاشم" 27 عاما وضابط الصف "أحمد محمد منصور" 48 عاما.

وقال شهود عيان إن انفجارا ضخما هز المنطقة، تبعه إطلاق نار كثيف، تبين لاحقا أن عبوة ناسفة انفجرت في آلية للجيش كانت تمر على أحد طرق جنوب الشيخ زويد.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر طبية للجزيرة مباشر ـرفضت ذكر اسمها ـ مقتل مواطن وإصابة آخر بعد هجوم قوة من حرس الحدود على نفق تم تدميره جزئياً قرب منطقة كرم أبو سالم جنوب رفح.

وأوضحت المصادر أن الجيش أطلق النار بشكل مباشر تجاه "إبراهيم م أ" و "عيسى ع أ" ما أسفر عن مقتل الأول واصابة الثاني.

وفي تفاصيل الحدث، أفادت مصادر قبلية أن الجيش هاجم النفق المدمر وأحرق سيارة ملاكي، وأخذ سيارتين من الموقع الذي تم مهاجمته بحي أبو حلو قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبي رفح.

وأكدت المصادر أن الشاب المصاب تمكن من الفرار من المنطقة برغم القوة العسكرية المحيطة بمكان الاستهداف.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر صحفية في سيناء بمقتل طفل بعد انفجار عبوة ناسفة عند المنطقة الحدودية العازلة شمال مدينة رفح المصرية.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الجيش المصري مهاجمته للمجموعات "الإرهابية" في مدن الشيخ زويد ورفح، والتي أدت إلى مقتل 65 مسلحا بحسب وصف المتحدث العسكري.