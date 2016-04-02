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مركز النديم: 202 حالة قتل خارج إطار القانون بمصر خلال شهر

2/4/2016

معتقلون داخل السجون المصرية (أرشيف)

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر 202 حالة قتل خارج إطار القانون في مصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

تضمنت القائمة 91 قتيلا خلال الغارات الجوية التي تشنها قوات الجيش في سيناء، و75 حالة تصفية لمواطنين خلال المداهمات الأمنية أو عقب إلقاء القبض عليهم، و3 حوادث قتل خلال مشاجرات بين مواطنين وأفراد من الشرطة، بالإضافة إلى حوادث أخرى متعلقة بالخلاف على أولوية المرور وخلافات عائلية وقتل خطأ بواسطة رجال الشرطة.

كما وثق المركز 6 حالات وفاة في أماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة.

وتضمن الحصاد 60 حالة تعذيب وإساءة معاملة من قبل قوات الشرطة للمواطنين في المقرات الأمنية، إضافة إلى 39 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.

أما ظاهرة الاختفاء القسري فقد تزايدت خلال الشهر، بعد توثيق 105 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 21 حالة بعد الاختفاء، فيما بقي مصير الباقين مجهولا.

وشهد شهر مارس/ آذار أيضا 43 حالة اعتداء وعنف من قبل أفراد من الشرطة والنيابة العامة ضد مواطنين، شملت الاعتداء بالضرب وتصويب السلاح وإطلاق النار وترويع أفراد وإحراق منازل معتقلين والدهس بالأقدام والسرقة بالإكراه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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