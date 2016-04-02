قتلى وجرحى من الأمن المصري في انفجارين بسيناء

قتلى وجرحى في انفجارين بالعريش/أرشيفية

لقي 4 مجندين مصريين، مصرعهم، وأصيب 5 آخرين في انفجارين هزا مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، حسبما أفادت مصادر للجزيرة مباشر.

وأفاد شهود عيان أن عبوة ناسفة استهدف مدرعة للشرطة على طريق القوات بمنطقة الخزان في العريش.

وأكد الشهود أن سيارات الإسعاف نقلت 3 جثث وعددا من المصابين في صفوف الشرطة صوب مستشفى العريش العسكري.

وأوضحت مصادر طبية أن من بين الإصابات التي وصلت إلى المستشفى مدنيين من سكان المنطقة المجاورة لمكان الانفجار.

وبالتزامن مع انفجار المدرعة، سمع دوي انفجار في منطقة مطار العريش، فيما لم يعرف ماهيته حتى اللحظة.

وأفاد مصادر أمنية أن انفجار ضخما هز منطقة المطار، بينما توجهت تعزيزات أمنية لكلا المكانين.

وفي وقت لاحق. سمع دوي إطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من العريش، نتيجة تحرك قوات الجيش والشرطة لإغلاق المفترقات العامة والشوارع الرئيسة.

وفي وقت سابق من، أفادت مصادر أمنية في سيناء أن شاحنة نقل تحمل مدرعات للجيش المصري تعرضت لتفجير بواسطة عبوة ناسفة وسط سيناء.

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات قليلة من إعلان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية قيام الجيش المصري بـ"ضربات استباقية ناجحة" ضد "الإرهابيين" في سيناء.

وقال في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" "إن القوات المسلحة داهمت ودمرت عددا من الملاجىء والتجمعات ومخازن للسلاح والذخيرة والوقود للجماعات الإرهابية"، فيما أسقطت هذه العمليات(65) قتيلاً وتستهدف (12) عربة للمهربين بالمنطقة الغربية .