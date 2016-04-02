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فيديو: زوما يتعهد برد جزء من قيمة تجديد منزله

1/4/2016

تعهد رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما الجمعة بالانصياع لأمر المحكمة الدستورية برد جزء من أموال دافعي الضرائب التي استخدمها لتجديد منزله الريفي الذي ستقرره وزارة الخزانة الوطنية.

ونفى زوما أن يكون قد تصرف بطريقة تتسم بعدم الأمانة  عند استخدامه 246 مليون راند جنوب أفريقي (15 مليون دولار) وأكد التزامه برد الجزء الذي  ستقرره وزارة الخزانة الوطنية.

وألقى زوما بخطاب إلى الأمة على شاشات التلفزيون غداة الحكم الذي قضت المحكمة الدستورية فيه بأن إخفاقه في قبول توصية المدعي العام بسداد جزء من تلك الأموال يعد انتهاكا للدستور.

وقال زوما :" لم أتصرف بطريقة غير أمينة أو بأي إدراك شخصي بالمخالفات" واعترف بأنه "كان يمكن التعامل مع كثير من الأمور بشكل مختلف " واعتذر  "بالنيابة عن نفسي وعن الحكومة".

وأصاب الخطاب كثير من مواطني جنوب أفريقيا بخيبة أمل حيث توقعوا أن يعلن زوما عن استقالته.

وكان زوما 73/ عاما/ قد تعرض لضغوط متزايدة للتنحي، مع إطلاق حزب المعارضة الرئيسي في البلاد تحالف الديمقراطية لإجراءات توجيه اتهامات ضده تمهد لعزله.

بيد أنه من غير المرجح أن تلقى مثل هذه الإجراءات صدى في البرلمان الذي  يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه زوما.       

وذكر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي جويدي مانتاشي إن حكم المحكمة :" لا يؤدي إلى رد فعل غير متناسب من قبل أحزاب المعارضة أو يتسبب في المطالبة بتوجيه تهمة التقصير لعزله" .

وكان الرئيس قد دفع مبدئيا بأن تجديد منزله الريفي في بلدة  نكاندلا الواقعة شرقي البلاد كان لخدمة أغراض أمنية.

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