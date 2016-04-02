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فورن بوليسي: الإسلاميون احتضنوا الديمقراطية في تونس

2/4/2016

فورن بوليسي:الإسلاميون احتضنوا الديمقراطية في تونس

قالت مجلة فورن بوليسي إن الإسلاميين احتضنوا الديمقراطية في البلاد، مشيرة إلى أن حزب النهضة الذي كان ينظر إليه باعتباره يشكل تهديدا للانتقال الديمقراطي في تونس، ساعد الحزب في دفع الديمقراطية فيها إلى الأمام.

وأضافت المجلة في تقرير لها أن تونس حققت بالفعل تقدما هائلا في ترسيخ ديمقراطيتها بعد الربيع العربي.

وتشير "فورن بوليسي" إلى أنه أن النظرة الفاحصة تكشف أن الفضل لكثير من هذا التحول الديمقراطي يعود إلى حزب النهضة الإسلامي، واستعدادهِ لتبني حل وسط مع القوى السياسية العلمانية.

وتقديمُ الحزب تنازلاتٍ كان له الفضلُ في إبقاء الديمقراطية الناشئة في تونس على قيد الحياة.

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