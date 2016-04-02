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شاهد: هدف ساحر لريبيري يقرب البايرن من التتويج بالبوندسليجا

2/4/2016

أشعل النجم الفرنسي فرانك ريبيري الهتافات باستاد "أليانز أرينا" عندما سجل هدفا ساحرا قاد به بايرن ميونيخ إلى الفوز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).     

وسجل ريبيري هدف المباراة الوحيد من تسديدة خلفية مزدوجة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 20 ليتقدم بايرن ميونيخ خطوة جديدة من تحقيق الإنجاز التاريخي بإحراز لقب البوندسليجا للموسم الرابع على التوالي ، بينما اقترب آينتراخت فرانكفورت من الهبوط بشكل أكبر.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

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