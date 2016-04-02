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شاهد: نيويورك للسيارات يزيح الستار عن 10 طرز جديدة مذهلة

2/4/2016

أزاح  معرض «نيويورك الدولي للسيارات»، الستار عن 10 طرز جديدة من السيارات التي يحرص مصنعوها حول العالم على تقديم كل ما هو جديد وفريد.

وعلى الرغم من هيمنة الطرز الرياضية على منصات المعرض، سواء تلك التي تأتي ضمن أجيالٍ جديدة لطرز حالية، أو تلك التي تندرج ضمن إطلاق جديد لكبار مصنعي السيارات، إلا أن بقية الفئات المختلفة حازت على الاهتمام الإعلامي.

وتندرج الطرز الجديدة المعلن عنها ضمن قائمة الطرز القادمة إلى الأسواق خلال فصلي الصيف والخريف المقبلين، أو تلك التي يتوقع وصولها إلى صالات العرض خلال عام 2017.

وتفاوتت تطلعات مصنعي السيارات العالميين، على هامش المعرض، من خلال طرح منتجات جديدة، إلا أن الطابع الأبرز هو المنافسة التقليدية بين مصنّعي ألمانيا واليابان، في سعيهم لاقتسام شريحة أكبر من الحصص السوقية لفئات مختلفة من السيارات، وسط حضورٍ قوي لأصحاب الضيافة من مصنّعي السيارات الأميركية.

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