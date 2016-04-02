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شاهد: مطار بروكسل يتأهب لإعادة الافتتاح بعد التفجيرات

2/4/2016

ستعيد السلطات البلجيكية فتح أهم مطارات بروكسل بعد غد الأحد على الأرجح بعد حل خلاف بين الشرطة والحكومة على طريقة تفتيش المسافرين بعد التفجيرات التي وقعت في 22 مارس/ آذار الماضي.

ولم يستقبل المطار أي رحلات ركاب منذ نفذ شخصان يشتبه أنهما من المتشددين الإسلاميين ذلك الهجوم الدامي.

وأودى تفجير المطار وهجوم آخر نفذ بعدها بساعة واحدة في قطار أنفاق بحياة 32 شخصا وأصيب عشرات آخرون.

وأعدت سلطات المطار منطقة مؤقتة لاستقبال المسافرين وأجرت اختبارات وأعلنت الاستعداد لاستقبال الرحلات مرة أخرى اليوم الجمعة بعدما دمرت صالة المغادرة في التفجيرات.

لكن شرطة المطار هددت بالإضراب بسبب ما اعتبرته تراخيا في إجراءات لأمن. وحل الطرفان خلافهما بعد مباحثات بين نقابات تمثل الشرطة والحكومة مساء اليوم الجمعة.

وتريد الشرطة الاتحادية التي يعمل ضباطها في المطار أن يتم فحص المسافرين خارج منطقة المغادرة الجديدة. لكن سلطات المطار تقول إن هذا سيجعل المسافرين ينتظرون لفترات طويلة وسيعني ببساطة نقل التهديد الأمني من داخل المنطقة إلى خارجها.

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