شاهد: ماذا تفعل الأم عند إصابة طفلها بالتوحد؟

عندما بلغت الطفلة "فرحة أحمد" العام والنصف، لاحظت والدتها تغيرات في سلوكها، لتكتشف أنها مصابة بمرض التوحد.

لكن مع الوقت، ومع مشاركة الطفلة في عدد من دورات تعديل السلوك والتخاطب، بدأت تتحسن تدريجيا، إلى أن أصبحت الآن وهي بعمر 14 عاما تعتمد على نفسها في معظم شؤون حياتها.

وقالت "عزة البغدادي" والدة الطفلة إن متابعة ابنتها اشتملت على تعليمها مهارات الاستقلال والمهارات المعرفية مثل المعلومات العامة.

وأضافت الأم لقناة الجزيرة مباشر ضمن حلقة "ساعة صباح" اليوم (السبت) إن "فرحة" تتميز بقدرتها الكبيرة على حفظ جميع أنواع المعلومات، مثل أسماء الشوارع والأشخاص والأماكن وإجراء العمليات الحسابية، وهو ما يساعدها كثيرا في دراستها. كما تحب الاختلاط بالآخرين ولها عدد من الأصدقاء، وتشارك في عدة مجموعات تقوم بعمل أنشطة مختلفة في أماكن متنوعة، وتجيد اللغة الإنجليزية وبعض الفرنسية إضافة إلى اللغة العربية.

أما عن ارتباط المرض بالعنف، فأوضحت الأم أن الهدف هو أن يجعل الآباء من أطفالهم المصابين أقل حدة، إضافة إلى ضرورة تقليد تصرفاتهم في البداية حتى لو كانت خاطئة ليتمكنوا من دخول عالمهم ثم جذبهم إلى عالم الواقع، مؤكدة أن الوعي بالمرض وكيفية التعامل معه ازداد كثيرا عما كان عليه في السنوات الماضية.

من جانبه، قال الدكتور "طه أبو حسين" في مداخلة هاتفية إن هناك بعض حالات التوحد التي يكون الوالدان السبب فيها، مثل تعرض الأم لمشاكل نفسية من نوع معين قبل الحمل بثلاثة أشهر، وهي مشاكل تنتج أحماضا يظن أنها السبب في المرض، داعيا الآباء إلى توفير جو صحي من الهدوء والاستقرار داخل الأسرة في فترات الحمل والرضاعة تجنبا لحدوث أية مشاكل.

وأضاف أبو حسين إن المرض يتم اكتشافه خلال أول 23 شهرا من عمر الطفل، مطالبا الوالدين بضرورة متابعة أطفالهم جيدا في تلك المرحلة، خاصة أن هناك أنواعا من التطعيمات التي تؤدي إلى زيادة نسبة المعادن في المخ يمكن أن تؤدي في حالات معينة إلى الإصابة بالمرض.

وخصصت الأمم المتحدة الثاني من أبريل/ نيسان يوما عالميا للتوحد منذ العام 2007، بهدف التوعية بالمرض وكيفية التعامل معه ومواجهته.