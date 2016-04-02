شاهد .. رونالدو يقود الريال للفوز على برشلونة بعشرة لاعبين

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في الفوز على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف في قمة الدوري الإسباني "الكلاسيكو" .

وأوقف الريال قطار برشلونة في رحلة الفريق الكتالوني للدفاع عن لقبه في المسابقة حيث كانت الهزيمة هي الأولى لبرشلونة منذ شهور كما أنها الهزيمة الأولى لبرشلونة في آخر40 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

ورفع الريال رصيده إلى 69 نقطة ليواصل ملاحقة برشلونة المتصدر برصيد76 نقطة وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم المدافع جيرارد بيكيه بهدف لبرشلونة في الدقيقة 56 ولكن الريال رد سريعا بهدف التعادل عن طريق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 62 قبل أن يحرز البرتغالي كرستيانو رونالدو هدف الفوز الثمين للريال في الدقيقة 85 .

وشهدت الدقيقة84 طرد المدافع سيرخيو راموس من صفوف الريال لنيله الإنذار الثاني في المباراة