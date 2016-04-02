شاهد: تشيلسي يسحق أستون فيلا بأربعة أهداف دون رد

تغلب تشيلسي الإنجليزي على مضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف دون َرد ضمن مبارياتِ الأسبوع ِ الثاني والثلاثين

وسجل َروبن لوفتوس تشيك هدفَ البلوز الأول في الدقيقة ِ السادسة ِ والعشرين، وقبل نهاية الشوط الأول ضاعف البرازيلي "الكسندر باتو" النتيجة لتشلسي من ركلة جزاء، ومباشرة بعد الاستراحة وقبل اكتمال الدقيقة الأولى من الشوط الثاني أحرز الاسباني "بيدرو رودريغيز" ثالث أهداف الضيوف، وعاد نفس اللاعب واختتم رباعية فريقه في الدقيقة التاسعة والخمسين.

وبهذا الفوز رفع تشلسي رصيده إلى أربع وأربعين نقطة، بينما زادت معاناة ُ أستون فيلا في قاع الترتيب وتجمدَ رصيدُهُ عند ست َعشرة َ نقطة متلقيا خسارته الثانية والعشرين هذا الموسم.