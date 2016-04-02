رئيس برلمان طبرق: ملتزمون بالاعتراف بحكومة الوفاق

قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح إن اعتراف مجلس النواب بحكومة الوفاق أمر ملزم وليس مسألة إجرائية.

وأضاف صالح خلال بيان متلفز "إن على الحكومة أن تعمل في مكان آمن إلى أن يتم إخلاء طرابلس من الميليشيات، موضحا أنه يجب مثول المجلس الرئاسي بكل أعضائه أمام مجلس النواب" على حد تعبيره.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باحترام إرادة الشعب الليبي، مؤكدًا أنه يجب على حكومة الوفاق تنفيذ رغبة الشعب في حماية المؤسسة العسكرية، مضيفًا "الشعب الليبي يريد جيشًا وطنيًا، وجهازًا أمنيًا فعالًا".

وعلق صالح، على تصريحات المبعوث الأممي، لدى ليبيا، مارتن كوبلر، حول عجز مجلس النواب الليبي، قائلًا إن تصريحات كوبلر تتنافى مع الاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار بنغازي، وبقية المدن، من أهم أولويات السلطات الليبية.