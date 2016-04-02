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تركيا تستعد لتسجيل المهاجرين المرحلين إليها من أوربا

2/4/2016

تركيا تستعد لتسجيل المهاجرين المرحلين إليها من أوربا

تستعد تركيا لبناء مراكز لتسجيل المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم إليها انطلاقا من اليونان، وذلك تنفيذا للاتفاق بين الاتحاد الأوربي وأنقرة الهادف إلى احتواء تدفق المهاجرين والذي يبدأ تنفيذه الاثنين المقبل.

وتتوقع السلطات التركية عودة مهاجرين سوريين ومن جنسيات أخرى، عبروا بحر إيجه في اتجاه الاتحاد الأوربي، التزاما بالاتفاق المذكور الذي وقع في العشرين من مارس/ آذار من دون أن ترشح تفاصيل منه حول ظروف هذه العودة.

وسيغادر نحو 750 مهاجرا جزيرة ليسبوس اليونانية في اتجاه ميناء ديكيلي التركي بين الاثنين والأربعاء، مستقلين سفينتين يونانيتين تشغلهما وكالة فرونتكس، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليونانية السبت.

واكتفى المسؤول الوزاري اليوناني لإدارة ملف الهجرة يورغوس كيريتسيس بالتصريح لفرانس برس "نواصل التحضيرات".

وقال مسؤولون محليون في ديكيلي الواقعة قبالة ليسبوس إنهم يعدون مركز استقبال للمهاجرين الذين سيرحلون من اليونان، لكن مشاهد بثتها قناة إن تي في التركية الجمعة أظهرت موقعا لا يزال خاليا.

وذكرت صحيفة "ميلييت" أن طلائع المهاجرين سيتم استقبالهم في مجمع رياضي في المدينة في انتظار تجهيز المركز المذكور.

ويؤكد المسؤولون الأتراك أن هذه المراكز ليست مخيمات للاجئين بل سيرسلون منها إلى مخيمات في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس البلدية "ما ان يتم تسجيلهم والتأكد من حالتهم الصحية، سيتم إرسالهم إلى مخيمات"، مضيفا "سنعمل على أن تكون الإجراءات سريعة لتجنب بقائهم فترة طويلة في المكان".

وتخشى المدن الساحلية السياحية في غرب تركيا أن يؤثر مجيء اللاجئين المفاجيء في حركة السياح، قبل بضعة أشهر من الموسم.

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