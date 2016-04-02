تدشين موقع للبحث عن الأطفال اللاجئين المفقودين بأوربا

أطفال سوريون لاجئون – أرشيف

تلقى الصليب الأحمر الألماني في غضون أسابيع قليلة مئات البلاغات عن فقد أطفال لاجئين يجري الآن البحث عنهم.

وقد بلغ عدد المفقودين في ألمانيا من اللاجئين القصر القادمين بمفردهم، مطلع العام الجاري أكثر من أربعة آلاف قاصر.

وقالت "سوزانا بول" المتحدثة باسم الصليب الأحمر الألماني: "نقوم بإدارة موقعنا الجديد Trace the face kids منذ بضعة أسابيع" مشيرة إلى أن الموقع يحوي عدة مئات من الصور لأطفال حتى عمر 14عاما.

وأضافت "بول" أن موظفين تابعين للصليب الأحمر في كل من النمسا وكرواتيا وسويسرا يشاركون موظفي الصليب الأحمر الألماني في هذا المشروع التجريبي.

ويقوم هؤلاء بجمع صور لأطفال يبحث عنهم ذووهم، ولعائلات يتوقعون أن يكون أطفالهم في أوربا، وعلى عكس موقع (تريس ذا فيس دوت أورج) المخصص للاجئين الأكبر سنا، فإن الأهالي لا يسمح لهم بإلقاء نظرة على محتويات موقع الأطفال المفقودين إلا في حضور موظف تابع للصليب الأحمر، كما أن الموقع محمي بكلمة مرور.

وكان الصليب الأحمر الألماني تلقى في العام الماضي 345 استعلاما عن أطفال مفقودين بزيادة بنسبة 60% مقارنة بالعام 2014.

ووفقا لبيانات الشرطة الأوربية (يوروبول) فإن عدد المفقودين في ألمانيا من اللاجئين القاصرين القادمين بمفردهم، بلغ مطلع العام الجاري 4749 شخصا، ويرجع خبراء ارتفاع هذا العدد إلى تكرار التسجيل، وإلى قصور في عملية تبادل البيانات بين الدول المستقبلة للاجئين.

وكانت وكالة الشرطة الأوربية قد كشفت في يناير/كانون الثاني المنصرم أن أكثر من 10 آلاف طفل، هاجروا من دون رفقة أهلهم، فقدوا خلال العامين الماضيين، معربة عن خشيتها من استغلال عصابات تتاجر بالأطفال لأغراض الجنس أو العبودية لعدد منهم.

وقال مسؤول في الوكالة إن هذه هي أعداد الأطفال الذين اختفوا من السجلات بعد تسجيلهم لدى سلطات الدول التي وصلوا إليها في أوربا، مضيفا " نحن لا نعرف أين هم وماذا يفعلون ومع من هم".