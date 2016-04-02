الملك سلمان يزور القاهرة الخميس

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

يصل العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" القاهرة الخميس المقبل، في زيارة رسمية تسبق قمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها في اسطنبول بتركيا الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن "أحمد القطان" مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أن الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" سوف يقوم بزيارة رسمية إلى مصر في الرابع من شهر أبريل/نيسان الجاري.

وأكد في بيان أن هذه الزيارة تأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين لمصر حكومةً وشعبًا وحرصه على تعزيز التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

وفي 11 من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقّع البلدان اتفاقاً لإنشاء مجلس تنسيق مشترك لتنفيذ "إعلان القاهرة" الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، إلى مصر، في 30 من يوليو/ تموز من العام نفسه، وعقدت عدة اجتماعات بين البلدين، وينتظر التوقيع النهائي بحضور العاهل السعودي بالقاهرة. وتضمن نص "إعلان القاهرة" عدداً من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمار في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ومن المقرر أن تترأس تركيا، قمة دول منظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد في مدينة اسطنبول، خلال الفترة من 10 إلى 15 من أبريل/ نيسان المقبل، وتتسلم مصر حينها رئاسة القمة.