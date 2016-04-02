الكلاسيكو: صراع بين أغلى قوتين هجوميتين في تاريخ كرة القدم

يجمع كلاسيكو إسبانيا اليوم (السبت) بين أغلى قوتين هجوميتين في تاريخ كرة القدم.

ويتقدم برشلونة حامل اللقب والمتصدر بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الثالث في سباق الليغا، لكن المعركة بين الأرجنتيني "ليونيل ميسي" والأورغوياني "لويس سواريز" والبرازيلي "نيمار" من جهة الكاتالوني، وبين البرتغالي "كريستيانو رونالدو" والويلزي "غاريث بيل" والفرنسي "كريم بنزيمة" في الطرف المقابل، معركة تعد بمنافسة نارية.

نظرة على أرقام النجوم الستة الذين يتنافسون على لقب هداف الدوري "بيتشيتشي"

كريستيانو رونالدو (28 هدفا)

انتقد هذا الموسم لابتعاد أرقامه عما كان يحققه في المواسم القليلة الماضية، لكنه يتصدر ترتيب هدافي الليغا، خصوصا لأنه لعب كل دقيقة هذا الموسم ولم يواجه أية غيابات.

لم يسجل رونالدو في أربع مواجهات أمام رباعي الصدارة في الليغا، لكنه استعاد مؤخرا بعضا من مستوياته فسجل 7 أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة، ويتعادل مع هداف ريال السابق راؤول غونزاليس في المركز الثالث كأفضل هداف في الكلاسيكو (15 هدفا).

لويس سواريز (26 هدفا)

بعد تحرره من الإيقاف والشجارات، يخوض سواريز موسما كاملا، فسجل 43 هدفا في 43 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 26 في الليغا.

سجل هدفا من ركلة جزاء غريبة مررها له ميسي ضد سلتا فيغو في فبراير/ شباط الماضي، أثارت حنق المدريديين لدعم ميسي له في منافسته رونالدو.

ليونيل ميسي (22 هدفا)

برغم غيابه شهرين عن المسابقات لإصابته في أربطة ركبته ولعبه دور الممرر الحاسم لسواريز في أكثر من مناسبة، إلا أنه سجل 24 هدفا في العام 2016، بينها 16 في الليغا، ليبقى "البعوضة" جاهزا للمنافسة على لقب رابع لهداف الدوري.

ويقف أفضل لاعب في العالم خمس مرات أيضا على بعد خطوة من بلوغ حاجز 500 هدف في مسيرته، وذلك بعد هزه شباك بوليفيا في تصفيات مونديال روسيا 2018 منتصف الأسبوع الحالي.

نيمار (21 هدفا)

بعد تراجع بسيط منتصف الموسم، عاد البرازيلي ليعيش أحلى أيامه التهديفية، فسجل 4 مرات في 3 مباريات قبل الوقفة الدولية.

قدم مستوى ثابتا في غياب ميسي مطلع الموسم، فسجل 9 مرات في 6 مباريات في الليغا في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، وكان رائعا خلال إذلال برشلونة لريال مدريد في عقر داره 4- صفر.

كريم بنزيمة (20 هدفا)

يبدو معدل تسجيل الفرنسي مميزا في الليغا، حيث هز الشباكمرة كل 78 دقيقة.

عانى من الإصابات ومن فضيحة لشريط جنسي قبل إبعاده من قبل مدرب المنتخب الفرنسي، وهو مهدد بالغياب عن كأس أوربا 2016.

غاريث بيل (15 هدفا)

هددت الإصابات أيضا مسيرة الويلزي هذا الموسم، لكن تسجيله 15 هدفا في 16 مباراة في الدوري، جعلته يعيش أفضل مواسمه بعد انضمامه من توتنهام الإنجليزي إلى الفريق الملكي قبل ثلاث سنوات.

سجل بيل هدفا يتيما في الكلاسيكو، لكن من أروع اللمحات عندما اجتاز نصف الملعب قبل منح لقب كأس الملك للريال في العام 2014.