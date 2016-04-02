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السنعوسي يفوز بجائزة شخصية العام الثقافية في البحرين

1/4/2016

السنعوسي يتسلم الجائزة في البحرين

فاز الروائي الكويتي سعود السنعوسي الجمعة بجائرة محمد البنكي لشخصية العام الثقافية والتي قدمت على هامش الدورة 17 لمعرض البحرين الدولي للكتاب.

وتسلم السنعوسي (34 عاما) الجائزة من الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وسط حضور كبير من المثقفين والمفكرين والأدباء في جناح الهيئة بالمعرض.

وتأسست (جائزة محمد البنكي لشخصية العام الثقافية) تكريما وإحياء لذكرى الناقد والمثقف البحريني الراحل محمد أحمد البنكي وكيل وزارة الثقافة البحرينية سابقا والذي توفي في 2010 عن 47 عاما.

وقالت الشيخة مي في الاحتفال "الثقافة فعل حياة وبقاء .. نستحضر روح الناقد الراحل محمد البنكي لنؤكد أنه باق في ذاكرتنا ولن يطاله النسيان ما دام حلمه باقيا."

وأضافت أن الجائزة "موعد ثابت يستحضر الجمال ويحتفي بالمنجز الإنساني والثقافي لمفكرين ومبدعين شباب أثروا في مجتمعاتهم بطريقة إيجابية وملهمة."

وتقام الدورة 17 لمعرض البحرين الدولي للكتاب في الفترة من 24 مارس آذار إلى الثالث من أبريل نيسان.

وقال السنعوسي عقب تسلمه الجائزة "اليوم تكرمني مملكة البحرين كما لم أكرم في أي مكان .. فالبحرين هي حالة مغايرة في الاعتناء بالمبدعين."

 وأضاف أنه من الجميل أن تصنع هيئة الثقافة في البحرين من رحيل شخصية ثقافية كالناقد البنكي مناسبة تكريم لتكون بمثابة استمرار لعطائه وعمله العظيم.

وأصدر السنعوسي عدة روايات من أبرزها (ساق البامبو) التي نالت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في 2013 .

وفي وقت لاحق نشر السنعوسي صورته وهو يتسلم الجائزة على حسابه بموقع تويتر مصحوبة بتعليق يقول "شكرا بحرين المحبة والدعم والتشجيع على الثقة في اختياري شخصية العام الثقافية .. جائزة محمد البنكي. عساني أستحق الثقة."

وفاز بالجائزة في الدورة السابقة الفنان البحريني خالد المحرقي ومن قبله المخرج الفلسطيني عمر القطان.

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