السجن المؤبد لشرطي مصري قتل سائقا بالرصاص

آثار دماء السائق القتيل في منطقة الدرب الأحمر (رويترز

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم (السبت) شرطيا بالسجن المؤبد لإدانته بقتل سائق بالرصاص خلال شجار بينهما في منطقة "الدرب الأحمر" وسط العاصمة.

ويحق للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

ووقع الحادث في فبراير/ شباط، بعد أن أطلق الشرطي "مصطفى محمود عبد الحسيب" النار على السائق "محمد سيد علي" بعد مشادة وقعت بينهما بسبب خلاف حول تعريفة نقل بضائع طلبها السائق القتيل من الشرطي.

وأحيل الشرطي بعد أيام إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد وسط غضب عارم تسببت فيه سلسلة انتهاكات وحوادث قتل نسبت لرجال شرطة ضد مواطنين.

وأدى مقتل السائق برصاص الشرطي، وهو برتبة رقيب، إلى احتجاج مئات الأشخاص أمام مديرية أمن القاهرة التي وقع الحادث بالقرب منها.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان أن الشرطي ويدعى "مصطفى عبد الحسيب" أطلق رصاصة من سلاحه الرسمي لفض تجمهر نتج عن خلاف بينه وبين السائق، ويدعي محمد إسماعيل (25 عاما) على أجر نقل بضاعة، ما تسبب في مقتل السائق الذي كان يقود شاحنة صغيرة.

وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويقول حقوقيون إن الشرطة عادت في الآونة الأخيرة إلى ممارسة الانتهاكات التي اشتهرت بها إبان عهد مبارك.

ومثل عدد كبير من رجال الشرطة أمام القضاء في الأشهر الاخيرة بتهم تعذيب معتقلين.

فقبل الحادث بأسبوع نظم آلاف الأطباء احتجاجا نادرا ضد الشرطة قائلين إن أمناء شرطة تعدوا بالضرب المبرح على طبيبين في مستشفى في القاهرة لرفض أحدهما إصدار تقرير طبي مزور لمصلحة أمين شرطة.

وفي مطلع فبراير/ شباط، حكم على شرطي بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته بقتل طبيب بيطري أثناء احتجازه في مدينة الإسماعيلية.

وخلال الأشهر الماضية، صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين خمس سنوات والمؤبد بحق ستة ضباط في الشرطة بتهم تعذيب مواطنين موقوفين حتى الموت.

وكانت النيابة العامة في مدينة الخصوص المجاورة للقاهرة قررت خلال تلك الفترة أيضا حبس شرطي أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل والبلطجة بعد أن أطلق النار من سلاحه الرسمي على جار له خلال عراك بينهما.

وفي فبراير/ شباط عثر على جثة باحث إيطالي على قارعة طريق سريع غربي القاهرة وعليها آثار تعذيب بعد اختفائه أياما يقول حقوقيون إنه يشير إلى احتجازه من قبل أجهزة أمنية. وتنفي مصر بشدة تورط أي جهاز أمني في مقتله.

وتصف مصر الانتهاكات وحوادث القتل بأنها فردية بينما تقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن الانتهاكات واسعة وتساعد عليها حماية رسمية لرجال الشرطة على حد قول المنظمات.