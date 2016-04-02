البنتاغون: البغدادي سيلقى مصيره "العادل" في نهاية المطاف

أبو بكر البغدادي – زعيم تنظيم الدولة

توعدت وزارة الدفاع الأمريكية زعيم تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي" بمصير ربما قد لا يختلف كثيرا عن مصير "أسامة بن لادن" و"أبو مصعب الزرقاوي" مؤكدة أنها تطارده وسيلقى في نهاية المطاف مصيره "العادل".

فيما تواصل القوات الأمريكية استهداف قيادة التنظيم في كل من سوريا والعراق.

وقال الكولونيل "ستيف وارن" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء أمس الجمعة "إننا نطارده وسنجده".

وأضاف المتحدث "مثلما وجدنا مرشده أبو مصعب الزرقاوي وقتلناه، ومثلما وجدنا بن لادن وقتلناه، سنجد البغدادي وسيلقى مصيره العادل" على حد وصفه.

وقال "وارن" عن البغدادي "لا أعرف إن كانت العدالة ستتخذ شكل صاروخ (هيلفاير) أو زنزانة مظلمة في مكان ما، لكنه سيلقى مصيره العادل يوما ما".

وقال "وارن" إن "البغدادي" يقضي وقته في العراق وسوريا حيث يسيطر التنظيم على مناطق شاسعة.

وجاءت تصريحات المتحدث بعدما استهدف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا عددا من كبار قادة "تنظيم الدولة" خلال الأسابيع الأخيرة، بمن فيهم "عبد الرحمن مصطفى القادولي" المكنى بـ"حجي إمام" القيادي الثاني في التنظيم.

وكانت وزارة العدل الأمريكية عرضت مكافأة تصل إلى سبعة ملايين دولار لقاء معلومات تقود إلى "القادولي" الذي كان يعتبر خلفا محتملا للبغدادي، والذي عرضت الوزارة مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار لقاء القبض عليه.

وأعلن وزير الدفاع "آشتون كارتر" الأسبوع الماضي أن القوات الأمريكية تقوم بـ"تصفية منهجية" لقيادة التنظيم.