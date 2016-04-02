إطلاق سراح ممثل كوميدي سخر من رئيس بوروندي

رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا/ أرشيفية

أفرجت السلطات في بوروندي الجمعة عن الممثل الكوميدي البوروندي ألفريد أوبين موجنزي وذلك بعد أربعة أيام من احتجازه لسخريته من الرئيس بيير نكورونزيزا، حسبما أفادت مصادر استخباراتية بالإضافة إلى عائلة الممثل.

وقال المصدر الاستخباراتي إن موجنزي، والمعروف بـاسم "جيجينجي" أطلق سراحه بصفة مؤقتة وسيضطر إلى العودة للاستجواب مرة أخرى في 30 نيسان/أبريل الجاري.

ولم يذكر المصدر، الذي لم يشأ الكشف عن اسمه، مزيدا من التفاصيل.

وألقى القبض على موجنزي، خلال تصويره إعلان تجاري لإحدى العلامات التجارية للجعة "البيرة" في مورامفيا، وسط بوروندي يوم الثلاثاء الماضي، وأفاد المصدر الاستخباراتي، أن الممثل البالغ من العمر 30 عاما نقل إلى مقر جهاز المخابرات في العاصمة بوجمبورا.

ونفى المصدر تقارير تفيد بأن الممثل الكوميدي قيد خلال رحلته إلى العاصمة.

كان موجنزي قد سخر من نكورونزيزا خلال عرض له في رواندا المجاورة في حزيران/يونيو الماضي، قائلا إن الرئيس حصل على إنذارين في مباراة كرة القدم إلا أنه رفض مغادرة الملعب.

وقد بدأ شريط الفيديو الخاص بالعرض الآن في التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نال شعبية كبيرة.

وأشارت مزحة موجنزي إلى قرار نكورونزيزا الترشح لولاية ثالثة في المنصب، على الرغم من أن الدستور ينص على ولايتين فقط.

وكان إعلان نكورونزيزا في نيسان/إبريل الماضي عن خططه تلك ثم فوزه في الانتخابات في تموز/يوليو الماضي ، قد أثار موجة من الاحتجاجات وأعمال قمع من قبل الشرطة وهجمات من جانب المعارضة أودت بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن، وقال المصدر الاستخباراتي إنه تم احتجاز موجنزي بتهمة إهانة الرئيس.