البث الحي
منوعات

أستون فيلا يستبعد مهاجمه "أجبونلاهور" بسبب تدخين "النارجيلة"

2/4/2016

غابرييل أجبونلاهور لاعب أستون فيلا (غيتي)

أعلن نادي "أستون فيلا" الإنجليزي استبعاد لاعب الفريق الكروي جابرييل أجبونلاهور، من تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة مع "تشلسي" اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى حين التحقيق معه في صور ظهر فيها، وهو يدخن (النارجيلة) في إجازته.

وقال موقع النادي على شبكة الإنترنت، إن "أجبونلاهور لن يكون ضمن تشكيل الفريق الذي سيخوض المواجهة المحلية المقبلة أمام تشلسي حامل اللقب، حيث يحقق النادي في تصرفات لاعبه خلال عطلة قضاها في دولة الإمارات".

وأضاف الموقع أن "هناك تحقيقات داخلية جارية في النادي، ولن يشارك (غابرييل) في أية مباراة إلا بعد انتهاء هذه التحقيقات".

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)