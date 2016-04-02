أستون فيلا يستبعد مهاجمه "أجبونلاهور" بسبب تدخين "النارجيلة"

غابرييل أجبونلاهور لاعب أستون فيلا (غيتي)

أعلن نادي "أستون فيلا" الإنجليزي استبعاد لاعب الفريق الكروي جابرييل أجبونلاهور، من تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة مع "تشلسي" اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى حين التحقيق معه في صور ظهر فيها، وهو يدخن (النارجيلة) في إجازته.

وقال موقع النادي على شبكة الإنترنت، إن "أجبونلاهور لن يكون ضمن تشكيل الفريق الذي سيخوض المواجهة المحلية المقبلة أمام تشلسي حامل اللقب، حيث يحقق النادي في تصرفات لاعبه خلال عطلة قضاها في دولة الإمارات".

وأضاف الموقع أن "هناك تحقيقات داخلية جارية في النادي، ولن يشارك (غابرييل) في أية مباراة إلا بعد انتهاء هذه التحقيقات".