مصر ..أمين شرطة يقتل مواطنا ويصيب أخريْـن بسبب كوب شاي

تظاهر

تظاهر مئات المواطنين المصريين ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة الرحاب شمالي القاهرة اعتراضا على مقتل مواطن وجرح اثنين على يد أمين شرطة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن أمين الشرطة أطلق الرصاص على 3 مواطنين ما أدى لمقتل أحدهم وإصابة اثنين بجروح خطيرة , وقد أدى ذلك لتجمهر الأهالي وقيامهم بتحطيم سيارة شرطة كان يستقلها الشرطي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية قوله إنه أثناء تواجد أمين الشرطة صباح اليوم بإحدى مأموريات التأمين أمام البوابة رقم ( 6 ) لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة(شمال القاهرة)، حدثت مشادة بينه وبين أحد باعة المشروبات (الشاي) لخلاف حول سعر أحد المشروبات تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين، قام على إثرها أمين الشرطة المذكور بإطلاق النار من السلاح عهدته ما أدى إلى وفاة البائع وإصابة اثنين من المارة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن قيادات الأجهزة الأمنية انتقلت لمحل الواقعة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وضبط أمين الشرطة المتهم والسلاح المستخدم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.