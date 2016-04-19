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فيديو: فنان لبناني يبني منزله من الحطام

19/4/2016

مثل الكائنات المهددة بالانقراض، تضم العاصمة اللبنانية بيروت مبان قديمة أنيقة مهددة بالاختفاء.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت بيروت موجة بناء أبراج جديدة كثير منها على أنقاض مبان تمثل التراث المعماري بالمدينة.

الفنان اللبناني هنري لوسين أحد الغاضبين من هذا الهجوم على التراث المعماري في بلاده فقرر بناء بيت تقليدي في قرية بلبنان من بقايا الأحجار القديمة التي استخرجها من أنقاض البيوت التراثية المهدمة في بيروت.

قضى الفنان البالغ من العمر 37 عاما فترة عامين لتصميم وبناء وتزيين منزله – ويقول إنه يحتاج إلى سنة أخرى لإنهاء المشروع بالكامل.

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