فيديو: الأمير ويليام يزور كواليس "حرب النجوم" بلندن

زار الأمير ويليام، دوق كامبريدج، اليوم، كواليس تصوير الجزء الثامن من فيلم حرب النجوم "ستار وورز"، في استديوهات غابة الصنبور المتواجدة غرب العاصمة البريطانية لندن.

واصطحب دوق كامبريدج خلال زيارته، الأمير هاري، وحرص الثنائي على التحدث إلى صناع الفيلم ونجومه، والتقيا خلال زيارتهما لكواليس الملحمة الأسطورية النجم مارك هاميل، والفنان جون بويجا.

وأعلن رئيس شركة ديزني روبرت إغير، في وقت لاحق، عن بداية تصوير جزء جديد هو الثامن من ملحمة "حرب النجوم" الأسطورية، مضيفًا أنه بدأ العمل على الجزء التاسع، ومن المتوقع أن تكتمل في عام 2019.