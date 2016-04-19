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فيديو: إنقاذ زرافة من الموت بعد تعرضها لحادث غريب

19/4/2016

أنقذ أطباء بيطريون في كينيا زرافة من الموت بعد فشل عملية ولادة جنينها الذي مات بداخلها لعدم قدرتها على دفعه أثناء للخروج أثناء الولادة.

شوهدت الزرافة في المنطقة البرية ونصف الجنين معلق بها لمدة يومين تقريبا قبل أن تصل فرق الإنقاذ التي قامت على الفور بإزالة الجنين الميت قبل أن يتعفن داخل بطنها.

وتم إنقاذ الأم وعادت إلى الحياة البرية مرة أخرى.

وقال الأطباء إن الحادث الذي تعرضت له الزرافة يعد غريبا وليس مألوفا لهم مؤكدين أن الزرافة محظوظة لأنها كانت في مكان قريب وأمكن للناس مشاهدتها واستدعاء السلطات.

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