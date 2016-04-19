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شاهد: عرض نسخ نادرة من أعمال شكسبير للبيع

19/4/2016

أعلنت دار كريستي البريطانية للمزادات عن طرح أربع نسخ نادرة من الأعمال الكاملة للكاتب البريطاني وليام شكسبير للبيع بمناسبة الذكرى 400 لوفاته.

ويعتبر الكتاب الأول، الذي يضم 36 عملا من مسرحيات شكسبير، من أهم الكتب في تاريخ الأدب الإنجليزي نظرا لأنه يضم عددا من أهم مسرحيات شكسبير لم تنشر إلا فيه.

ويتوقع مسؤولو الدار أن يتراوح سعر الكتاب الأول ما بين 800 ألف إلى 1.2 مليون جنيه استرليني فيما يتوقع أن يتراوح سعر الكتاب الثاني ما بين 180 ألف إلى 250 ألف جنيه استرليني.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر الكتاب الثالث، الذي يعد الأندر بعد الكتاب الأول، ما بين 300 ألف و400 ألف جنيه استرليني فيما يتراوح سعر الكتاب الرابع ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه استرليني فقط.

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