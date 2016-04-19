شاهد: رباعية توتنهام تسحق ستوك في الدوري الانجليزي

سحق فريق توتنهام هوتسبير مضيفه ستوك سيتي برباعية نظيفة وقلص الفارق إلى خمس نقاط مع ليستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هاري كين وديلي آلي هدفين لكل منهما، وقدم الفريق الضيف أداء هجوميا رائعا وافتتح التسجيل في الدقيقة 9 بعد تسديدة رائعة من كين في مرمى الحارس شاي غيفن.

وارتدت كرة سددها كريستيان اريكسن من العارضة في الشوط الأول وأهدر توتنهام العديد من الفرص قبل أن يصنع اريكسن الهدف الثاني إلى آلي في الدقيقة 67.

وأضاع آلي فرصة واضحة للتسجيل عندما سدد الكرة في القائم بعد أن راوغ الحارس لكن كين أضاف الهدف الثالث بعد تمريرة من اريك لاميلا ليرفع رصيده من الأهداف إلى 24 هدفا في الدوري.

وأكمل آلي الرباعية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من اريكسن ليعادل أثقل هزيمة لستوك على ملعبه في الدوري الممتاز.