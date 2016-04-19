شاهد: أب ينجح في إنقاذ حياة رضيعه بتدخل بطولي

في مشهد مؤثر للغاية، استطاع أب من كرواتيا أن ينقذ طفله الرضيع من موت محقق في آخر لحظة، بعد أن حاد سائق مخمور عن اتجاه سير السيارات ليصعد على الرصيف ويصطدم بالرجل وبعربة الرضيع.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً نشره موقع لايف ليك "Live Leak" يوضح لحظة الاصطدام والتدخل البطولي للأب في اللحظة الأخيرة حيث استطاع أن ينحي عربة الرضيع جانباً فكان الاصطدام بهما أقل خطورة.

وكان السائق المخمور يسير في شارع إليكا بمنطقة زغرب بكرواتيا عندما فقد السيطرة على سيارته أثناء القيادة، ليصعد فوق رصيف المارة ويصدم أباً ورضيعه، وعلى الفور حضرت الشرطة، وتم نقل الرضيع إلى المستشفى، ولحسن الحظ لم تكن إصاباته خطيرة.

ويذكر أنه في حادث مماثل بنفس المدينة في وقت سابق تسبب سائق مخمور بقتل اثنين من المارة على الرصيف .