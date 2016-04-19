رائد صلاح: السجن لن يحول دون دفاعنا عن "الأقصى"

الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني

قال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، رائد صلاح، الثلاثاء، إن "الحكم الإسرائيلي بسجني، بتهمة التحريض على العنف لن يستطيع وقف حركة الدفاع عن المسجد الأقصى".

وأضاف أن محكمة العدل العليا أصدرت حكماً خائباً، لدولة ظلم، ظنت أنها بذلك، تستطيع وقف حركة الدفاع عن المسجد الأقصى.

وأوضح صلاح أن "بنيامين نتنياهو -رئيس الحكومة الإسرائيلية- واهم، حين يظن أن اعتقالي، سينهي حضور الشعب الفلسطيني في الداخل والقدس، وتفاعلهم مع قضاياهم، فأنا من شعب يدرك مسؤولياته ودوره تجاه الواقع الذي يعيشه".

وأصدرت محكمة إسرائيلية، أمس الاثنين، حكماً بحبس "صلاح"، 9 أشهر بعدما أدانته بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة له يعود تاريخها إلى ما قبل 9 سنوات معروفة باسم "خطبة وادي الجوز"، كما قررت أن يبدأ تنفيذ الحكم اعتباراً من 8 مايو/آيار المقبل.

بدوره اعتبر الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية "حكما سياسيا بامتياز"، ويستهدف إبعاد الشيخ رائد صلاح عن ملف الدفاع عن قضية القدس والمسجد الأقصى.

وتعود بداية القضية، إلى خطبة ألقاها "صلاح" في 16 فبراير/شباط عام 2007 في منطقة وادي الجوز بمدينة القدس.

إذ نسبت النيابة العامة الإسرائيلية إلى الشيخ رائد صلاح، قوله في هذه الخطبة: "المؤسسة الإسرائيلية تريد بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صلاة لله، كم هي وقحة، وكم هي كاذبة، لا يمكن أن يتم بناء بيت صلاة لله، ودماؤنا ما زالت على ملابس وأبواب وطعام وشراب جنرالات إرهابيين".

واستنادا لهذا التصريح، وجهت النيابة لرئيس الحركة الإسلامية، تهمتي التحريض على العنف والكراهية، وبالفعل دانت محكمة الصلح الإسرائيلية الشيخ بتهمة "التحريض على العنف"، في مارس/آذار 2014، وأسقطت عنه تهمة "التحريض على الكراهية"، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر.

إلا أن النيابة استأنفت الحكم أمام "المحكمة المركزية"، وطلبت إدانته بتهمة "التحريض على الكراهية"، أيضا، مطالبة بحبسه فترة تتراوح بين 18 و40 شهراً.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، قضت المحكمة الأخيرة بحبس "صلاح"، لمدة 11 شهراً، قبل أن يستأنف، على الحكم في 25 يناير/كانون الثاني الماضي أمام "محكمة العدل العليا" (أحكامها نهائية)، والتي أصدرت، أمس، حكمها المتقدم بتخفيف عقوبة حبس الشيخ صلاح إلى 9 أشهر.