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خفض جديد لأسعار المحروقات في تونس

19/4/2016

أعلن مسؤول تونسي عن خفض جديد في أسعار المحروقات للمرة الثانية هذا العام في ظل تراجع  أسعار النفط العالمية.

وقال المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم رضا بوزوادة إن التخفيض الجديد للأسعار يبدأ سريانه مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.

وأضاف بوزوادة لوكالة الأنباء التونسية أن مراجعة الأسعار في السوق المحلية يأتي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية لتصل إلى معدل 33 دولارا للبرميل بينما يقدر السعر المرجعي الذي حددته الحكومة عند إعداد الموازنة لعام 2016 عند 55 دولارا.

وأوضح بوزوادة أن الحكومة ستتجه إلى اعتماد آلية التعديل للأسعار كل ثلاثة أشهر مقارنة بتطور الأسعار العالمية في خطوة لتخفيف الدعم في قطاع المحروقات والاقتراب من الأسعار الحقيقية.

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