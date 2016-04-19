البث الحي
منوعات

بالفيديو.. تجنَّب حموضة المعدة بخطوتين

19/4/2016

قال الدكتور خالد العجي، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، إن العصبية والتوتر يزيدان من مشاكل حموضة المعدة والارتجاع.

وأضاف خلال استضافته في نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الثلاثاء)، أن معظم حالات الحموضة تكون عارضة ويتم علاجها بالأدوية بين 4-7 أسابيع.

من جهتها قالت الدكتورة عائشة صقر، خبيرة تغذية، إن مضغ الغذاء جيداً والأكلات القليلة على فترات متقاربة، يساعد على تجنب ارتجاع المريء.

وأضافت أن الحمل وزيادة الوزن خاصة في منطقة البطن تزيد من أعراض الحموضة والارتجاع.

ويصيب ارتجاع المريء " وحموضة المعدة" نحو 40% من الناس لبعض الوقت سواء من الكبار أو الأطفال، ويكون شديداً ومزمنا لدى أقل من 10% من السكان.

ومن أشهر أسبابه تراخي العضلة العاصرة أسفل المريء، أيضاً النوم المباشر بعد تناول الغذاء، وكذلك التدخين والسمنة، وبالنسبة للسيدات الحوامل فنحو 50% منهن يتعرضن لمشاكل الحموضة والارتجاع.

وينتج ارتـجاع حموضـة المعدة عـن تلف أو ضرر مزمن بالغشاء المخاطي للمريء بسبب ارتداد غير طبيعي لحمض المعدة إليه، ومن أبرز أعراضه حرقة في الصدر أو المعدة، وعسر البلع، وشعور بالغثيان.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

قطر: حل الأزمة الخليجية يجب أن يكون شاملا والتطبيع لن يضيف أي قيمة للفلسطينيين

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني