بالفيديو.. تجنَّب حموضة المعدة بخطوتين

قال الدكتور خالد العجي، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، إن العصبية والتوتر يزيدان من مشاكل حموضة المعدة والارتجاع.

وأضاف خلال استضافته في نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الثلاثاء)، أن معظم حالات الحموضة تكون عارضة ويتم علاجها بالأدوية بين 4-7 أسابيع.

من جهتها قالت الدكتورة عائشة صقر، خبيرة تغذية، إن مضغ الغذاء جيداً والأكلات القليلة على فترات متقاربة، يساعد على تجنب ارتجاع المريء.

وأضافت أن الحمل وزيادة الوزن خاصة في منطقة البطن تزيد من أعراض الحموضة والارتجاع.

ويصيب ارتجاع المريء " وحموضة المعدة" نحو 40% من الناس لبعض الوقت سواء من الكبار أو الأطفال، ويكون شديداً ومزمنا لدى أقل من 10% من السكان.

ومن أشهر أسبابه تراخي العضلة العاصرة أسفل المريء، أيضاً النوم المباشر بعد تناول الغذاء، وكذلك التدخين والسمنة، وبالنسبة للسيدات الحوامل فنحو 50% منهن يتعرضن لمشاكل الحموضة والارتجاع.

وينتج ارتـجاع حموضـة المعدة عـن تلف أو ضرر مزمن بالغشاء المخاطي للمريء بسبب ارتداد غير طبيعي لحمض المعدة إليه، ومن أبرز أعراضه حرقة في الصدر أو المعدة، وعسر البلع، وشعور بالغثيان.

