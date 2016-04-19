باحثون بريطانيون يحولون البول إلى كهرباء!

بول الإنسان مصدراً للطاقة (دويتشيه فيلله)

"بول الإنسان" مصدر جديد ومتجدد للطاقة! هذا ما أكده فريق من الباحثين بجامعة باث البريطانية، حيث طوروا خلية جديدة مصغرة لتوليد الكهرباء من البول، مما يوفر مصدراً جديداً متجدداً للطاقة.

ويقول فريق الباحثين إنه سيكون من الممكن في المستقبل القريب استخدام هذه التقنية لتوليد الكهرباء في المناطق النائية بتكلفة منخفضة للغاية حيث أن سعر كل خلية سيتراوح ما بين جنيه استرليني وجنيهين .

وتعتمد هذه الخلية على عمليات بيولوجية طبيعية يقوم بها نوع من البكتيريا "الكهربائية" لتحويل المواد العضوية مثل البول إلى كهرباء، وتتميز هذه الخلايا بانخفاض تكلفة تشغيلها، كما أنها لا ينتج عنها أي نفايات بعكس وسائل توليد الكهرباء الأخرى.

ومن أجل تنشيط التفاعل البيولوجي، يتم تمرير البول عبر خلية الطاقة، ومن الممكن تخزين الطاقة التي يتم توليدها من البكتيريا أو استخدامها بشكل مباشر في تشغيل الأجهزة الكهربائية، حسبما أورد الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المعني بالأبحاث العلمية.

وقالت الباحثة ميريلا دي لورينزو، بقسم الهندسة الكيميائية بجامعة باث والمشاركة في البحث، "إذا استطعنا توليد الطاقة من الفضلات البشرية، فإننا سوف نحدث ثورة في سبل توليد الكهرباء".

وتستطيع الخلية الواحدة في الوقت الحالي توليد 2 وات كهرباء من المتر المكعب، وهو ما يكفي لتشغيل هاتف محمول، ولكن فريق الباحثين يعكف على تحسين تصميم الخلايا من أجل زيادة كفاءتها وتوليد كميات أكبر من الطاقة.

وذكر الباحث جون شولر، المشارك في المشروع، أن خلايا الوقود البيولوجية يمكن أن تكون مصدراً رائعاً لتوليد الطاقة في الدول النامية لاسيما في المناطق الريفية والفقيرة.